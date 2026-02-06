Florian Vermeersch heeft hele goede reden om interesse te hebben in plannen Van der Poel

Als we denken aan Florian Vermeersch, dan denken we in de eerste plaats aan Parijs-Roubaix. Hij heeft nog een andere droom, maar mogelijk komt hij zo in het vaarwater van Mathieu van der Poel.

Vermeersch werd tweede in Parijs-Roubaix in 2021. Toch weet hij dat hij sinds zijn overstap naar UAE Team Emirates-XRG dat ook in de Helleklassieker de rol van knecht voor hem is weggelegd indien Tadej Pogacar van start gaat. Voornamelijk dit jaar heeft Pogacar deze klassieker met stip aangeduid, nadat de Sloveen zelf tweede werd in 2025.

Er zijn echter nog andere koersen waar Vermeersch zelf zijn kans kan gaan. "Mijn grootste doel blijft Roubaix, maar de Omloop winnen, zou een droom zijn", zegt Vermeersch in Het Laatste Nieuws. Het is niet zo dat hij in de Vlaamse opener de enige kopman is, maar hij is wel één van de leiders binnen UAE die dan een resultaat mag ambiëren.

Vermeersch polst naar de deelname van Van der Poel

Alleen heeft ene Mathieu van der Poel ook laten vallen dat hij misschien de Omloop rijdt. Van der Poel zal niet zomaar deelnemen. Als dat het geval is, is het om er een doel van te maken. Wanneer de naam van Van der Poel valt in het interview, polst Vermeersch zelf naar de plannen van de Nederlander met betrekking tot de Omloop. "Is dat al zeker?"

Verder gaat Vermeersch er niet dieper op in. Hij heeft al aan de lijve ondervonden hoe moeilijk het is om te strijden voor de prijzen in een koers als de Omloop, zelfs als Van der Poel niet aan de start staat. "Ik heb nog nooit een supergevoel gehad in het openingsweekend. Ook omdat iedereen daar fris en als een bende wilde beesten aan de start staat."

Belofte van Vermeersch voor de Omloop

Vermeersch komt alvast met een belofte. "Dit jaar wil ik daar verandering in brengen." We kruisen de datum van 28 februari al aan in onze agenda: op die dag staat de volgende editie van de Omloop immers op het programma.