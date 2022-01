Analist verklaart: "Vorige jaren altijd wel iets met Wout" en "Daarom was hij nu zo sterk"

Wout van Aert reed een wonderlijk crosseizoen, waarbij hij bijna niets liet verloren gaan. Een waanzinnig cijfer leverde het op.

Wout van Aert werkte tien crossen af, inclusief het Belgisch kampioenschap. Geen enkele keer werd hij op zijn waarde geklopt.

Negen races won hij, een keertje werd hij vierde na zware mechanische pech. En zelfs in die race reed hij nog weergaloos.

Altijd wel iets

"De voorbije jaren was er altijd wel iets: perikelen met zijn ploeg en zijn contract, die zware val in de Tour die zijn voorbereiding voor het veld verstoorde, hij werd vader en dat kost ook energie, dat is nu eenmaal zo."

"Nu zit hij gewoon goed in zijn vel en dat zag je ook in het veld. Daarom was hij zo goed", verklaart Maarten Vangramberen in De Tribune over de topvorm van Wout van Aert.