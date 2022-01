Jakobsen is niet vergeten dat Lefevere als enige nog een contract voor hem voorzag: "Een man naar mijn hart"

Alles gaat nu weer goed met Fabio Jakobsen, ook omdat Patrick Lefevere hem is blijven steunen toen het er veel minder fraai uitzag. Na zijn horrorcrash was het de vraag of Jakobsen überhaupt nog een toekomst had in het professionele wielrennen.

In de podcast Live Slow Ride Fast laat Jakobsen blijken dat hij daar zelf erg mee in zijn hoofd zat. "Ik had een punt bereikt waarop ik bereid was om voor een minimumsalaris, of zelfs voor nul euro te tekenen." Uiteindelijk moest hij Quick-Step niet verlaten, want Lefevere bleef in hem geloven. "Hij heeft me gezegd: "Je kan nog twee jaar bij de ploeg blijven, ik weet dat het momenteel een moeilijke situatie is, maar alles komt goed"."

© photonews

Het zal voor hem ook niet evident geweest zijn om Jakobsen onder contract te houden, zonder te weten wat de toekomst zou brengen. "Hij was de enige die daartoe bereid was. De andere ploegen wilden het zich niet riskeren. Ineos nam contact op, maar er was geen concreet voorstel."

Het spreekt dan ook voor zich dat Jakobsen heel dankbaar is voor de steun van Lefevere. "Ik ben Patrick zeer erkentelijk, hij is een man naar mijn hart."