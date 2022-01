Ruta del Sol maakt deelnemende teams bekend: vijf Belgische ploegen wagen in februari hun kans in Andalusië

Lotto Soudal, Quick-Step Alpha Vinyl: het zijn slechts enkele van de Belgische teams in de Ruta del Sol. De organisatie van de rittenkoers door Andalusië heeft de deelnemende ploegen voor de editie van 2022 bekendgemaakt. Daar zitten vijf Belgische ploegen bij.

Uit de WorldTour zijn er drie ploegen uit België vertegenwoordigd, met naast Lotto Soudal en Quick-Step Alpha Vinyl ook nog Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Het is onder meer uitkijken of Lotto een plekje zal voorzien voor Tim Wellens, want hij won in het verleden al een rit in de Ruta del Sol.

Daarnaast zijn er dus ook nog twee Belgische ProTeams die meedoen. Ook Alpecin-Fenix trekt voor de Ruta del Sol naar Spanje en dan is er ook nog Sport Vlaanderen-Baloise dat zijn talenten daar in de verf zal kunnen zetten.

🚴‍♂️ Estos son los 22 equipos que estarán presentes en la @VCANDALUCIA Ruta del Sol 2022



👉🏼 Lotto Soudal, Bahrein, Bora, Intermarche, AG2R, Total, Eolo Kometo, Human Powered, principal novedades respecto a 2021#RdS68 #UCIProSeries pic.twitter.com/meCCydkhiD — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) January 11, 2022

In totaal doen er twaalf WorldTour-teams mee aan de ruta del Sol en dan ook nog eens tien ProTeams. De Ruta del Sol begint op 16 februari 2022 en eindigt op 20 februari.