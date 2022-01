Sven Nys haalt toptalent en topfavoriet voor WK in huis voor volgend seizoen: "Klaar voor stap hogerop"

De 17-jarige David Haverdings zal volgend seizoen als belofte bij de Baloise Trek Lions aantreden. Haverdings geldt als een toptalent en won dit jaar bij de junioren al 14 keer.

🚨 New rider alert 🚨



Excited to see young talent David Haverdings joining our team soon 🤩🦁



During summer David will contest some road and MTB races at our youth team AA Drink Young Lions before joining the Baloise Trek CX Squad in September 🔥



