Kan Mathieu van der Poel beginnen aan revalidatie na probleem aan de rug? Nederlander is geopereerd in ziekenhuis van Herentals

Mathieu van der Poel zou geopereerd zijn in het ziekenhuis van Herentals. Het is nog niet helemaal duidelijk waarom van der Poel een ingreep heeft ondergaan, maar vermoedelijk gaat het om zijn rugproblemen.

Het Laatste Nieuws meldt dat Mathieu van der Poel is geopereerd door chirurg Toon Claes in het ziekenhuis van Herentals. Er is nog niet officieel verteld waaraan van der Poel is geopereerd, maar vermoedelijk gaat het om de rug.

Van der Poel moest na twee crossen zijn verldritseizoen namelijk al staken door rugproblemen. Het is zelfs nog niet duidelijk wanneer de Nederlander kan beginnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen op de weg.