Patrick Lefevere laat zich uit over eventuele deelname Mark Cavendish aan Tour de France: "Te vroeg en te gemakkelijk om vandaag al iets te voorspellen"

Mark Cavendish maakte vorig seizoen een sterke indruk in de Tour de France. De Brit van Quick Step-Alpha Vinyl won enkele ritten in de Tour en kon de Franse rittenwedstrijd ook afsluiten met de groene trui.

Toch is het nog niet zeker of Mark Cavendish komend seizoen zijn puntentrui zal kunnen verdedigen in de Tour de France. Fabio Jakobsen zal namelijk normaal gezien de sprinter worden voor Quick Step-Alpha Vinyl.

Patrick Lefevere, de baas van de Belgische wielerploeg, heeft zich nu uitgelaten over Cavendish. "Het is een zeer interessante vraag. Normaal gezien zat hij vorig seizoen niet eens in de ploeg voor de Ronde van België, zelfs niet voor de Tour de France. Dan nam hij de plaats in van Sam Bennett. Hij nam zijn kans en hij won. Het is echter te vroeg en te gemakkelijk om vandaag te voorspellen wat er zal gebeuren", aldus Lefevere en staat te lezen bij Cyclingnews.