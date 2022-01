🎥 Lotto Soudal kan rekenen op nieuwe voedingspartner en daar hoort een filmpje bij: "Bedankt voor de steun"

"We vinden het spannend om te kunnen aankondigen dat we de officiële voedingspartner zijn van Lotto Soudal in 2022", klinkt het bij OTE Sports, dat over een uitgebreid aanbod aan energierepen beschikt. Deze aankondiging ging gepaard met een filmpje van Lotto-renners, met daar de nodige beats onder. Alvast knap in mekaar gestoken.

John Lelangue, CEO van Lotto Soudal, heeft op Twitter gereageerd op de nieuwe samenwerking die de wielerformatie aangaat met OTE. "Bedankt voor de steun en voor wat jullie al toevoegen aan ons project", richt Lelangue zich tot de partner.

Really excited to have @OTESportsGB as our new official nutrition partner @Lotto_Soudal ; thank you for the support and all the performance gains you are already bringing to our project. Let’s go for a wonderful 2022 season all together https://t.co/TGFJpItrd1