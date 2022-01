Duidelijk wie in Canadese selectie meeste verwachtingen koestert voor WK veldrijden: "Podium is realistisch"

Op het WK veldrijden zal ook een Canadese met hoge verwachtingen aan de start komen bij de dames elite. Maghalie Rochette is veruit de meest klinkende naam in de selectie van Canada voor het WK veldrijden, later deze maand in Fayetteville.

Cycling Canada maakte een selectie bekend van in totaal 26 renners of rensters, met vooral in de jeugdreeksen heel wat deelnemers. Duidelijke leiders in de selectie is Maghalie Rochette. Ze werd onlangs nog tweede in Gullegem, maar vooral eenzelfde notering in de Wereldbeker van Besançon maakte indruk, net als haar derde plek in Val di Sole en haar vierde plaats in de Superprestige in Boom.

"Ik ben heel blij met mijn seizoen. Ik was regelmatiger dan ooit tevoren", zegt Rochette ook in de mededeling van de Canadese wielerfederatie. "Mijn doel voor het WK is om alles wat ik geleerd heb om te zetten in de best mogelijke prestatie."

Ik wil mezelf geen enkele limiet opleggen

Met liefst een medaille als beloning. "Ik denk dat het realistisch is om op het podium te mikken, maar ik start de cross met een open geest en wil mezelf geen enkele limiet opleggen. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid. Het doel is om leeg over de streep te komen, wetende dat ik mijn best heb gedaan." Rochette won begin dit seizoen ook vijf bescheiden crossen, allemaal op Amerikaanse bodem.