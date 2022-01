Remco Evenepoel heeft goed trainingskamp achter de rug: "Kijk uit naar de start van het nieuwe seizoen"

Bij Quick Step-Alpha Vinyl lijken ze niet veel last gehad te hebben van het coronavirus tijdens de winterstage, want ze hebben het gewoon afwerken. Volgens Remco Evenepoel heeft hij een geweldige stage achter de rug.

Het is uitkijken naar welke Remco Evenepoel we komend seizoen te zien krijgen. Onze landgenoot kwam er op het einde van vorig seizoen wat door na zijn zware val in de Ronde van Lombardije van enkele jaren geleden en dus mogen we misschien wel een sterke Evenepoel verwachten.

Evenepoel zelf laat op Twitter alvast weten dat hij een goed trainingskamp achter de rug heeft. "Einde van een geweldig trainingskamp met het team Ik kijk uit naar de start van het nieuwe seizoen", aldus Remco Evenepoel.