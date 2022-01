Uijtdebroeks komt terug op het kiezen van zijn ploeg: "Met Remco in zelfde ploeg, dan kon media-aandacht ontploffen"

Cian Uijtdebroeks mag zich vanaf dit jaar ook WorldTour-renner worden. Terwijl Remco Evenepoel - de man met wie hij steevast vergeleken wordt - het beste van zichzelf geeft bij Quick-Step, begint Uijtdebroeks aan zijn eerste seizoen bij het eliteteam van Bora-Hansgrohe.

In The Cycling Podcast legt Uijtdebroeks uit waarom hij voor Bora-Hansgrohe koos. "In het begin dachten we vooral aan Jumbo-Visma. Mijn trainer kwam uit die ploeg. Ik had nadien ook contacten met Quick-Step, ik ging ook mee op stage bij Quick-Step. Het ging op dat moment tussen Jumbo-Visma en Quick-Step. Er kwamen ook andere ploegen in aanmerking en dan contacteerde Bora-Hansgrohe me."

Een bepalend moment. "Ze wilden mij eerste als persoon leren kennen. Het eerste gesprek ging heel goed, ik voelde me zo op mijn gemak. Het was een speciaal gevoel dat ik niet had bij de andere teams. Dan veranderde het."

VERGELIJKINGEN MET EVENEPOEL

Dat hield de vergelijkingen met Evenepoel niet tegen. "In het begin is het leuk en kom je in de kranten. Ze zeggen: "Je bent een goede renner, je bent zoals Remco". Dat voelt eerst goed, want hij is één van mijn helden, maar het legt ook een bepaalde druk op een renner. Je kan niet elke koers winnen, terwijl ze dat wel van jou gaan verwachten."

Dat kroop echt wel in het hoofd. "Zelfs bij de start ga je denken: "Ik moet winnen, anders gaat de pers zeggen dat ik niet zo goed ben". Al is het al junior wel een goede les. Ik moest besluiten: als ik win, dan is het goed. Als ik niet win, bouw ik gewoon stap voor stap op." Het was wel een reden om voor Bora-Hansgrohe te kiezen, zodat Uijtdebroeks toch enigszins in de luwte kon blijven.

EEN INTERNATIONAAL TEAM

"Dat was zeker één van de factoren, want Bora wil geen druk op me zetten. Ze willen de toegang van de pers tot een minimum beperken. Daarom koos ik voor een meer internationaal team, Israel Start-Up Nation was ook een optie. Een ploeg in België was in dat opzicht minder goed", verwijst Uijtdebroeks naar de media-aandacht. "Om naar Quick-Step te gaan, met Remco in dezelfde ploeg, dan kon die ontploffen."