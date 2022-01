VOORBESCHOUWING: Evenepoel kan bij Quick-Step Alpha Vinyl ware potentieel in rondewerk laten zien in 2022

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is het ook tijd om voor te beschouwen naar wat we in 2022 mogen verwachten van de verschillende wielerploegen. We houden in eerste instantie de Belgische ploegen onder de loep. Vandaag: Quick-Step Alpha Vinyl.

SAMENSTELLING PLOEG

De kern van de ploeg is grotendeels behouden, al zijn er wel een aantal vertrekkers en nieuwkomers. Bennett, Almeida, Hodeg, Archbold en Garrison zoeken allen andere oorden op. Van Wilder, Vernon en Svrček zijn jonge talenten waar Patrick Lefevere in gelooft. Louis Vervaeke mag zijn klimmerscapaciteiten voortaan bij Quick-Step tonen en de Zwitser Mauro Schmid kwam over van Qhubeka.

PLUSPUNTEN

Door het vertrek van Bennett hoeft de vete tussen hem en Lefevere niet zoveel aandacht meer te krijgen en kan de rust volledig terugkeren. Al leek dit geen impact te hebben op de prestaties van het team, die ook in 2021 opnieuw fantastisch waren.

Het voornaamste is dat er lessen zijn getrokken uit het voorbije seizoen van Remco Evenepoel. De ploeg weet dat het zich niet te veel mag laten meeslepen door het enthousiasme rond Evenepoel en dat het met hem bedachtzaam te werk moet gaan. Als wereldkampioen Alaphilippe voldoende weet te genieten van zijn regenboogtrui, zal die ook wel weer enkele fraaie overwinningen laten noteren.

MINPUNTEN

Het vertrek van Almeida is op gebied van rondewerk toch wel een aderlating. Een podiumkandidaat in pakweg de Giro kwijtspelen vang je niet zomaar op. Van Bennett was geweten dat hij het in de sprints kan afmaken, maar Cavendish nam die rol in de Tour van 2021 op indrukwekkende wijze over en dit jaar hoopt Quick-Step daar in de vlakke ritten te scoren met Jakobsen.

X-FACTOR

Remco Evenepoel, wie anders? Na een goede winter en een normale voorbereiding rekent de ploeg op een sterk jaar van zijn toptalent. Na zijn revalidatie bleef het in 2021 lange tijd met ups en down gaan, tot hij er aan het einde toch weer helemaal doorkwam. Met een betere basis moet meer regelmaat nodig zijn. In de Vuelta kan hij tonen wat hij nu eigenlijk waard is als groteronderenner.