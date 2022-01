Geen Philippe Gilbert in Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix: landgenoot gaat vol voor Milaan-San Remo en Waalse klassiekers

Lotto Soudal heeft deze middag bekendgemaakt waar haar renners overal zullen starten. Bij Philippe Gilbert waren er toch enkele verrassingen terug te vinden, want hij zal niet deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Philippe Gilbert zal wel deelnemen aan de Omloop en daarna volgen al zeker Parijs-Nice, Milaan-San Remo, de ronde van Catalonië, Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

📢 Race programs announcement 📢



Not long until the racing kicks off again and we start the 2022 cycling season 🙌 Check out who's heading where 👀 pic.twitter.com/0Wf4JQdcnB