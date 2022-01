Twee grote rondes voor Caleb Ewan, ook Victor Campenaerts rijdt heel wat wedstrijden komend seizoen

Caleb Ewan moet dit seizoen voor heel wat overwinningen zorgen bij Lotto Soudal. Zo zal de topsprinter onder meer Milaan-San Remo rijden, maar ook de Giro en de Tour staan op het programma van de Australiër.

Victor Campenaerts begint aan zijn eerste seizoen bij Lotto Soudal, maar ook hij krijgt heel wat wedstrijden. Zo zal hij onder meer te zien zijn in de E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Een volledig overzicht kan u hieronder terugvinden.

