Kasper Asgreen maakt programma bekend voor het begin van komend seizoen: "Geen geheim dat ik nog eens wil winnen in de kasseiklassiekers"

Eén van de renners om in het voorjaar opnieuw naar uit te kijken, is Kasper Asgreen. De Deen van Quick Step-Alpha Vinyl wil opnieuw schitteren in de kasseiklassiekers en zal zijn seizoen ook opnieuw starten in de Tour de la Provence.

Kasper Asgreen heeft zijn programma bekendgemaakt voor het begin van komend seizoen. Zo rijdt hij met de Tour de la Provence maar één wedstrijd voor hij aan zijn voorjaar begint met de Omloop Het Nieuwsblad.

Asgreen wil opnieuw schitteren in de kasseiklassiekers en hoopt ook opnieuw eentje (of meer) te winnen. "Ik had een onvergetelijke en echt geweldige 2021 met de ploeg, maar nu is het tijd om te denken aan wat komen gaat in de komende paar maanden. Het is geen geheim dat het mijn doel is om opnieuw sterk te zijn in de kasseiklassiekers waar ik zo van hou", aldus Asgreen op de site van Quick Step-Alpha Vinyl.

"Het spreekt voor zich dat ik daar graag nog eens zou winnen, omdat het zo'n buitengewoon gevoel geeft, maar het valt nog te bezien of dat zal gebeuren. Wat ik zeker kan zeggen is dat ik het zal proberen, en tegelijkertijd het team zal helpen om het maximale uit die wedstrijden te halen", legde Asgreen verder uit.