Lotto gaat er voor met jong en oud in 2022: Gilbert mikt op mooi afscheid, Vermeersch hongerig na prachtige Roubaix

Ook bij Lotto hebben ze de voorbije twee dagen de media toegesproken. Met Gilbert en Vermeersch heeft de ploeg twee speerpunten die op een heel andere manier tegen 2022 aankijken. Voor Gilbert gaat het zijn laatste seizoen worden, voor Vermeersch zijn eerste sinds zijn podiumplek in Roubaix.

"Ik ben zeer gemotiveerd om er een mooi afscheid van te maken", verzekert Philippe Gilbert. "Het is fijn om nog een keer alle wedstrijden te doen waarin ik al zoveel mooie momenten beleefd heb. Als ik zie hoe goed er tot nu toe gewerkt wordt door iedereen in en rondom de ploeg, denk ik dat we een mooi voorjaar tegemoet gaan."

De man die het nu in koersen als de Ronde van Vlaanderen gaat moeten doen, is Florian Vermeersch. De nummer 2 uit de laatste editie van Parijs-Roubaix. "Parijs-Roubaix van vorig seizoen was een droom, een prachtige dag. Maar ondanks dat die prestatie niet eens zo lang geleden is, ben ik alweer zeer hongerig voor het volgende voorjaar."

VERMEERSCH RIJDT ALLE VOORJAARSKLASSIEKERS

Ook Vermeersch kan dus niet wachten om echt aan het nieuwe seizoen te beginnen. "Volgens mij is alles in de ploeg aanwezig om er iets moois van te maken. Ik rijd dit jaar in principe alle voorjaarsklassiekers, al zullen we na iedere wedstrijd goed monitoren hoe fit ik ben. Afhankelijk daarvan kunnen nog wedstrijden wegvallen."