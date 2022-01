Test moet uitwijzen of Thibau Nys het WK veldrijden haalt

Akelige beelden waren het, toen Thibau Nys op het BK ten val kwam. Het WK veldrijden halen, lukt dat voor Nys? Een test moet daar duidelijkheid over verschaffen. En zo'n twee weken voor het WK mag die er wel gaan komen.

Volgens Het Nieuwsblad staat op deze maandag een ultieme test op het programma die moet bewijzen of het nog altijd mogelijk is dat Thibau Nys fit geraakt voor het WK veldrijden in Fayetteville. Daar zou hij normaal gezien meedoen bij de beloften.

LAATSTE SIGNALEN POSITIEF

Nys bezeerde bij een valpartij op het BK in Middelkerke zijn sleutelbeen en zijn rug, maar van een breuk was geen sprake. Op het moment van zijn val leek de kans klein dat hij het WK zou kunnen halen, sindsdien zijn de signalen gelukkig wel positief.

Bij Trek Baloise Lions zullen ze na die test dus meer weten over de WK-kansen van de 19-jarige Thibau Nys. Moest hij niet klaar geraken, dan neemt Witse Meeussen zijn plek in.