Thomas Mein wint voor het eerst als Brits kampioen voor Tormans, ook Anna Kay sant in eigen land

Eli Iserbyt won de Wereldbeker in Flamanville, maar ook Thomas Mein en Anna Kay behoren tot de winnaars van het veldritweekend. Zij waren in Groot-Brittanië aan de slag en staken er in hun thuisland met kop en schouders bovenuit.

De cross in Broughton Hall maakte deel uit van de National Trophy Series in Groot-Brittanië. Voor Thomas Mein was het de eerste veldrit sinds hij onlangs Brits kampioen werd. Hij zit nu helemaal in de 'winning mood' en zette al zijn tegenstanders op meer dan een minuut. Ook opnieuw een succes voor zijn ploeg Tormans dus. Ben Chilton werd tweede op 1'01", Toby Barnes derde op 1'33".

© photonews

Een volledig Brits podium dus in die mannencross en bij de vrouwen was het net hetzelfde. Anna Kay was de bekendste naam aan de start en maakte haar status als topfavoriete zelfs helemaal waar. Zij had een nog grotere voorsprong: slechts één renster bleef binnen de drie minuten van Kay.

Dat was Josie Nelson, die 2 minuten en 39 seconden na de winnares over de streep kwam. Xan Crees werd derde op 3'49".