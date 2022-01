Plannen van BORA-hansgrohe voor grote rondes lijken bekend: Kelderman in de Giro, Sam Bennett voor ritzeges in de Tour de France

BORA-hansgrohe lijkt haar plannen bekendgemaakt te hebben voor de grote rondes. De journalist Daniel Friebe laat namelijk de kopmannen van de wielerformatie weten op sociale media.

Zo zou volgens Friebe de Nederlander Wilco Kelderman één van de kopmannen zijn van BORA-hansgrohe in de Giro. Hij is echter niet alleen, want er zal ook naar Jai Hindley gekeken worden. Ook Buchmann rijdt de Ronde van Italië.

In de Tour de France zal er met Sam Bennett vooral naar de sprints gekeken worden, terwijl ook Schachmann en Grossschartner erbij zijn. In de Vuelta is Higuita dan weer de kopman bij BORA-hansgrohe.