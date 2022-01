Thibau Nys schetst verwachtingen en is zeker dat blessures hem niet gaan hinderen: "Reken mezelf niet bij favorieten"

Het verlossende nieuws is er gekomen: Thibau Nys doet mee aan het WK. Met welke verwachtingen? Dat is één van de vragen die Nys beantwoordde op een persmoment. Een favorietenrol hoeft momenteel niet, het is al een succes at hij het WK veldrijden haalt.

Na een periode van onzekerheid gaat Nys dus toch de verplaatsing naar Amerika maken om deel te nemen aan het WK bij de beloften. "Mijn rug en schouder zullen me niet hinderen tijdens de wedstrijd. Ik heb wel minder kwalitatief kunnen trainen. Ik krijg elke dag meer vertrouwen in mijn schouder. Ik had voor mezelf uitgemaakt: ik ga alleen als ik op volle kracht kan gaan." VORM VAN HERENTALS KAN NOG NIET WEG ZIJN Nys is er dus van overtuigd dat dit het geval zal zijn. Dan is de vraag over welke vorm hij daar kan beschikken. "In de eerste week van januari reed ik nog de pannen van het dak in Herentals. Die vorm kan niet heel ver weg zijn", denkt Nys. Wat niet betekent dat hij meteen kandidaat is voor de wereldtitel. "Het is vooral al een grote overwinning om aan de start te staan. Ik reken mezelf niet bij de favorieten." Wie heeft dan wel een grotere kans heeft om wereldkampioen te worden? "Bij de beloften zijn er veel favorieten."