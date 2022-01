Kasper Asgreen heeft na voorjaarsklassiekers nog een ander groot doel komend seizoen: "Fantastisch dat het in mijn land gaat gebeuren"

Kasper Asgreen wil komend seizoen opnieuw schitteren in de voorjaarsklassiekers, maar de Deen wil ook nog in de Tour de France indruk maken. Zo start de Tour met een openingstijdrit in zijn land.

Kasper Asgreen won vorig jaar de Ronde van Vlaanderen en de Deen zou zijn kunststukje graag nog eens over doen komend seizoen. Toch heeft Asgreen naast de voorjaarsklassiekers ook nog een ander doel: met de gele trui van de Tour de France rond rijden in zijn eigen land.

Zo start de Tour namelijk met een openingsetappe in de Ronde van Frankrijk. "Het is al even geleden dat de Tour nog eens met een tijdrit begon, maar het is fantastisch dat het nu net een tijdrit is in mijn eigen land. Alle toptijdrijders zullen uiteraard van de partij zijn, maar het is sowieso ook een groot doel voor mij", aldus Asgreen en staat te lezen bij Wielerflits.