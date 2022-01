Leuk nieuws voor de Omloop het Nieuwsblad: Peter Sagan is na vijf jaar nog eens van de partij

Binnenkort staat de Omloop het Nieuwsblad op het programma en de organisatie heeft goed nieuws gekregen, want Peter Sagan zal meer dan waarschijnlijk nog eens van de partij zijn. Ook aan Kuurne-Brussel-Kuurne wil hij deelnemen.

Peter Sagan is in het tussenseizoen van BORA-hansgrohe naar TotalEnergies getrokken en de Slowaak lijkt er zeer veel zin in te hebben komend seizoen. Zo zou hij willen deelnemen aan het Vlaamse openingsweekend.

Het openingsweekend bestaat uit de Omloop van Vlaanderen en Kuurne-Brussel-Kuurne. Opvallend, want het is volgens Het Nieuwsblad al vijf jaar geleden dat Sagan nog eens aan deze wedstrijden heeft deelgenomen.