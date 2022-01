Interview Zoe Bäckstedt grapt over verhuis naar Amerika voor WK veldrijden: "Het gaat een puinhoop worden"

Het WK veldrijden in Amerika is één van de grote doelen van Zoe Bäckstedt, die tegen dan wel hersteld moet zijn van haar coronabesmetting. Ook voor haar is het een heel gedoe, een WK dat zo ver weg plaatsvindt. Er komt ongetwijfeld heel wat bij kijken.

Sommige profs die ook op de weg rijden gingen al eens nadenken of ze wel aan het WK moesten meedoen, aangezien het een reis naar Amerika betrof. Bij Zoe Bäckstedt geen twijfel: zij wel daar wereldkampioen bij de junioren worden. Het wordt wel haar eerste keer in de States. IEDER ZIJN/HAAR JOB De 17-jarige Bäckstedt beseft dat het een hele rompslomp gaat worden, die verhuis naar de Verenigde Staten. "Het gaat een puinhoop worden om in Amerika te geraken, niet alleen met al de renners en rensters, maar ook met al die fietsen, alle wielen en alle valiezen. Het is gelukkig niet mijn job om dat te plannen. Ik rijd gewoon met de fiets", lacht Bäckstedt. Gezien de dominantie die ze bij de junioren al aan de dag legde, start ze op het WK sowieso als topfavoriete. Alles wat bij de reis komt kijken, zal misschien meer energie vergen dan de koers. "Of dat ingewikkelder wordt dan de cross op zich? Ja, misschien, je weet nooit."