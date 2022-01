Chris Froome blijft waanzinnig loon ontvangen: "Voorbeeldfiguur voor jonge renners"

Bij Team Israel-Premier Tech loopt nog altijd ene Chris Froome rond. Volgens L'Equipe vangt hij er vijf miljoen euro per jaar.

Chris Froome heeft een nog lopend contract en dat moet uiteraard uitgediend worden, ook al komt er voor hem van koersen voorlopig weinig in huis.

“Chris moest vorig jaar vroeger dan gepland zijn seizoen stopzetten door bilharzia, een parasitaire wormziekte, en probeerde in het tussenseizoen enkele andere sporten uit, zoals lopen en zwemmen, om weer op te bouwen”, vertelt sportief manager Rik Verbrugghe aan het Nieuwsblad. “Maar dat leverde hem een knieblessure op. Intussen is hij weer aan het fietsen, weliswaar zonder enige vorm van intensiteit.”

Toch strijkt hij een enorm salaris op. “Er is meer dan enkel het sportieve luik aan zo'n contract. Chris is een grote naam. Zijn aanwezigheid opent deuren die anders gesloten zouden blijven. Het draait in het wielrennen ook om naambekendheid en prestige. Chris speelt daarin een grote rol en is binnen onze ploeg een voorbeeldfiguur voor jonge renners.”