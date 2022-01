Normaal seizoensbegin geeft Fabio Jakobsen een prettig gevoel: "Ik heb mijn glimlach terug"

Een jaar geleden was Fabio Jakobsen volop aan het revalideren. Een normaal seizoensbegin beleven kan wél voor de Nederlander in 2022. Dat alleen al kan een mens gelukkig maken, als die heeft doorstaan wat Jakobsen moest meemaken.

Jakobsen is klaar om er weer volle bak in te vliegen op de fiets. "Het is alweer een nieuw jaar en ik ben blij om er aan te beginnen als lid van deze ploeg. Ik voel me weer normaal. Ik heb mijn glimlach terug en ik ben blij om te zijn waar ik ben", geniet de sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl.

STRIJDEN VOOR OVERWINNINGEN

"Ik kijk er naar uit om samen met de andere jongens er voor te strijden om de Wolfpack nog meer overwinningen te bezorgen", verkondigt Jakobsen. "Ik wil mijn ploegmaats opnieuw zien winnen, weer die geweldige vibe voelen, en uiteraard ook enkele keren zelf winnen. Alles verloopt naar wens en ik kan niet wachten op mijn eerste koers van het seizoen, in Valencia."

Fabio Jakobsen komt inderdaad aan de start van de Ronde van Valencia, die begint op 2 februari. "Ik vind het daar wel leuk, ik heb er twee jaar geleden een etappe gewonnen en hoop op een goede start."