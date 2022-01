Verstrynge eist kopmanschap op WK niet helemaal op maar heeft wel vertrouwen: "Op parcours dat mij goed lag"

Emiel Verstrynge is de belofte in vorm. Vertrouwen zat heeft hij, maar het kopmanschap op het WK hoeft daarom nog niet voor hem alleen te zijn. Laat hem er maar het beste van maken in een open strijd, net zoals op het BK veldrijden.

Na zeges op het BK en op de Wereldbeker in Flamanville valt er bij de beloften wel niet meer naast Emiel Verstrynge te kijken. "Naast mijn fysieke vormpeil verlopen ook mijn examens goed, dus ik kijk al uit naar de volgende beloftenwedstrijd in Hamme en het WK!"

BELGEN ZIJN MEKAAR WAARD

Gaat hij daar gezien zijn recente prestaties als kopman naartoe? "Niels Vandeputte is ook wel iemand die goed uit de voeten kan. Op het BK waren we ook met een stuk of vijf Belgen die konden meedoen en in mijn ogen mekaar waard waren. Dat zal op het WK niet anders zijn, denk ik. Alleen komen de Nederlanders er dan nog bij."

En het WK-parcours, is dat iets voor hem? Begin dit seizoen reed Verstrynge top tien in de Wereldbeker in Fayetteville bij de elite. "Zoals het er in oktober bijlag, was dat wel iets dat mij goed lag. Ik haalde daar een goed resultaat, dat geeft wel hoop. Ik weet niet hoe het er nu zal bijliggen. Het kan misschien helemaal iets anders zijn."