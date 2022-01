Wout van Aert had stevig probleem op WK tijdrijden: "Achteraf pas ontdekt"

Wout van Aert eindigde op het WK tijdrijden op enkele seconden van Filippo Ganna. Achteraf werd er een technisch probleem vastgesteld.

Het WK tijdrijden houdt Wout van Aert ook nu nog altijd een beetje. Had hij zich volledig op de tijdrit gefocust, dan zat er naar eigen zeggen meer in. “Maar ik was al aan het trainen voor de wegrit. Het was een andere aanpak”, zegt Van Aert bij Sporza.

Al had hij ook met een technisch probleempje af te rekenen. Zijn vermogensmeter werkte niet zoals het hoorde. “Ik denk dat ik te snel vertrokken ben. We hebben achteraf ontdekt dat mijn vermogensmeter een beetje lage waarden aangaf. Ik dacht dat ik op een goed pacingplan zat, maar ik viel toch stil op het einde. Toen we de vergelijking maakten met ploegmaats, zagen we dat het een onderschatting was.”

Daardoor zat hij op het einde wellicht minder scherp dan nodig was. “Ik vind het ook zwak om het als excuus te gebruiken, want ik was kapot aan de finish en ik kon geen seconde sneller. Maar als ik op een minuut was geëindigd. Met een verschil van 5 seconden knaagt dat wat harder.”