Evenepoel peigert zich op verjaardag af met trainingstocht met 2893 hoogtemeters: "Leuk verjaardagsgeschenk"

Lachen op de fiets moet kunnen, afzien op de fiets ook. Zelfs al is het je verjaardag. Remco Evenepoel maakte op de dag waarop hij 22 werd een trainingstocht die de klimmersbenen zeker goed getest heeft. Meteen een goede manier om zijn verjaardag mee te herinneren.

Ook van ons een welgemeende proficiat: Remco Evenepoel is vandaag 22 jaar geworden. En hoe dat beter vieren dan met een pittige trainingsrit? Evenepoel heeft de gegevens zijn trainingstocht op Strava geplaatst. Hij overbrugde 2893 hoogtemeters. "Leuk verjaardagsgeschenk", schrijft Evenepoel erbij. De emoji's die er achter staan, doen vermoeden dat hij heeft afgezien.

Evenepoel vertoeft momenteel in de streek rond het Portugese Lagoa, een stad in de Algarve. Daar werkte hij op zijn verjaardag een trainingsrit van 150,35 kilometer af. Dat deed de renner van Quick-Step Alpha Vinyl in 4 uur, 44 minuten en 20 seconden.

DE FOIA

De reden waarom het zo pittig was, is omdat de Foia op de route lag. Remco Evenepoel heeft ook enkele persoonlijke besttijden op deze beklimming neergezet, is op Strava te zien.