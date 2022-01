Gilbert is ziek en past bijgevolg zijn plannen aan: "Ik blijf optimistisch en kijk er naar uit training weer op te pikken"

Philippe Gilbert verklaart zelf via sociale media hoe dat komt. "Vanwege een kleine ziekte geen Challenge Mallorca voor mij", laat Gilbert weten. "Ik zal de start van mijn seizoen een beetje moeten uitstellen." De Challenge Mallorca duurt van woensdag tot zondag.

Het is altijd een domper wanneer de voorbereiding niet helemaal naar wens verloopt, maar Gilbert laat het hoofd niet hangen. "Ik blijf optimistisch. Ik kijk er alweer naar uit om mijn training weer op te pikken en heel gauw een rugnummer voor een wedstrijd op te spelden."

Unfortunately due to a small illness, no Challenge Mallorca for me… ⁰I will have to postpone the start of my season a bit, but I remain optimistic and I’m already looking forward to picking up my training and pinning up a race number very soon! 💪



