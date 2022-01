Lotto Soudal maakt selectie bekend voor eerste trofee van Challenge Mallorca: Tim Wellens is de kopman, ook andere landgenoot in selectie

De Challenge Mallorca bestaat uit vijf verschillende Trofeo's en bij Lotto Soudal hebben ze een selectie van negen renners waar ze voor elke Trofeo uit zullen kiezen. Zo heeft de Belgische wielerformatie de zeven renners bekendgemaakt die vandaag in de Trofeo Calvia te zien zullen zijn.

Tim Wellens is de kopman bij de wielerploeg en met Harm Vanhoucke start ook nog een andere landgenoot in de Trofeo Calvia. De andere renners die voor Lotto Soudal te zien zullen zijn, zijn Holmes, Kron, Malecki, Sweeny en Schwarzmann.

𝐈𝐓'𝐒 𝐑𝐀𝐂𝐄 𝐃𝐀𝐘! 😃



Here's who we got racing for our first race of the season, the #TrofeoCalvia at the @ChallengeMca 🇪🇸 pic.twitter.com/9sgllgg2lO