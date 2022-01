Profploegen in het wielrennen komen vandaag voor de eerste keer dit seizoen in actie in Europa: wie wint de eerste trofee in de Challenge Mallorca?



Foto: © photonews

Een speciale dag vandaag voor de wielerfans, want de profploegen zullen vandaag voor het eerst dit seizoen in een wedstrijd in Europa te zien zijn. De eerste trofee van de Challenge Mallorca staat namelijk op het programma. Het wielerseizoen lijkt vandaag pas echt te beginnen, want in Spanje staat de eerste "grote" wedstrijd van het seizoen op het programma. Enkele profploegen zullen namelijk in actie komen in de Challenge Mallorca. De Spaanse wedstrijd bestaat uit vijf verschillende wedstrijden die op vijf dagen gereden zullen worden. Zo staat vandaga de Trofeo Calvia op het programma. Ploegen om in de gaten te houden zijn onder meer Lotto Soudal, Movistar, UAE Team Emirates en Trek-Segafredo.



