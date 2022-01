Slechts zeven Spanjaarden in totaal in Fayetteville: Felipe Orts leidt beperkte selectie

Felipe Orts zal de eer van de Spanjaarden hoog moeten houden in Fayetteville. Niet alle landen sturen zoveel crossers naar het WK veldrijden als België. Bij Spanje zijn ze in totaal amper met zeven, over alle categorieën verspreid.

Felipe Orts is veruit de bekendste naam in de Spaanse selectie, hij werd dan ook reeds vier jaar na mekaar nationaal kampioen veldrijden. Daarnaast won hij dit seizoen nog vier andere crossen, allemaal in zijn thuisland. Vorig jaar werd hij 26ste op het WK in Oostende, de twee jaar voordien haalde hij de top vijftien. Hij krijgt met Kevin Suarez één landgenoot naast zich aan de start bij de heren elite. Zij zijn tenminste met twee om de cross aan te vatten, Lucia González Blanco moet het bij de dames helemaal alleen doen. Bij de elite komen dus slechts drie crossers met de Spaanse nationaliteit in actie in Fayetteville. #Fayetteville2022 | Convocatoria del #TeamESPciclismo 🇪🇸 para el Campeonato del Mundo de Ciclocross 2022 🌈



🗓 29 y 30 de enero

📍 Fayetteville (Arkansas, EEUU)



Toda la info 🔗 https://t.co/D3bPbcf02M pic.twitter.com/GZ5LEYFBBX — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) January 25, 2022 Ook bij de beloften zijn ze met drie: Lydia Pinto, Miguel Rodríguez en Gonzalo Inguanzo komen in die categorie in actie. Met Raul Mira gaat er ook één junior mee naar de Verenigde Staten.