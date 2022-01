UAE gaat niet tactiek van Ineos of Jumbo-Visma hanteren: "Geen kampioenen aantrekken om te werken als knechten"

UAE is versterkt uit de winter gekomen. Gaat het dan zoals Ineos en Jumbo-Visma straks in de Tour bergop met zijn allen op kop rijden om de tegenstanders van Pogačar af te matten? Neen, dat is niet de bedoeling, verzekert teammanager Joxean Fernández Matxín.

"We gaan niet de tactiek van Ineos of Jumbo-Visma of eender welke andere ploeg hanteren", maakt Matxín duidelijk bij Cycling Weekly. "We willen gewoon UAE zijn." Matxín is het ook niet eens met de kritiek dat Pogačar de voorbije jaren vaak geïsoleerd zat. "Wat duidelijk is, is dat Tadej vaak omringd is door veel ploegmaats. En er zijn andere momenten geweest waarop hij aanviel en niemand hem kon volgen."

PLOEG GEBALANCEERD

UAE ging renners halen als Almeida, George Bennett en Soler. Die gaan dus niet enkel voor Pogačar op kop moeten rijden. "We gaan geen kampioenen aantrekken om te werken als knechten. We leggen belangrijke renners vast en die weten van in het begin wat hun taak is. We hebben de ploeg versterkt op bijna alle gebieden, maar we hebben vooral geprobeerd om de ploeg te balanceren."

Een soort luitenant zijn van Tadej Pogačar is dan ook niet de meest eenvoudige taak ter wereld. "Ik denk dat het moeilijk is om bij de beste renner ter wereld te blijven, want dat betekent dat je ook één van de besten moet zijn."