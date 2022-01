Draait WK uit op sprint? "Hij zal de sprint van zijn leven nodig hebben om hem te kloppen"

Het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville komt met rasse schreden dichterbij. En dus volgen de pronostieken ook snel op.

Iemand die enorm uitkijkt naar WK veldrijden van zondag is VTM NIEUWS-sportanker Lies Vandenberghe. “Onze Belgen hebben het momentum mee en van de echt gróte kleppers staat enkel Tom Pidcock aan de start. Mocht Eli Iserbyt aan het langste eind trekken, dan wordt het een zeer mooi weekend”, zegt Vandenberghe bij HLN.

Vandenberghe is duidelijk fan van Iserbyt. “Ik heb het wel voor hem. Een hardwerkende, bescheiden West-Vlaming. Toch is Pidcock wellicht de absolute - én terechte - topfavoriet. Die jongen heeft zijn volledige winter op het WK afgestemd.”

Vandenberghe denkt dat het op een sprint zal uitdraaien. “De jonge Brit heeft het afgelopen weekend gebruikt om te kijken hoe goed de concurrentie is en in een sprint is hij normaal gezien de snelste. Als je Wout van Aert kan kloppen in een sprint bergop en maar net de duimen moet leggen in een vlakke sprint dan kan je een aardig sprintje rijden.”

Het parcours lijkt immers in zijn voordeel te zijn. “Ik begrijp dat het een razend snelle omloop is. Het is niet al te zwaar en echt ploeteren door de modder, zullen ze niet moeten doen. Het is op zijn lijf geschreven. Van onze landgenoten zal Iserbyt hem het langst kunnen volgen, denk ik. Hij zal de sprint van zijn leven nodig hebben om Pidcock te kunnen kloppen.”