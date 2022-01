Eli Iserbyt houdt vooral rekening met Tom Pidcock: "Ik denk dat hij zeer goed gaat zijn na een minder drukke week"

Eli Iserbyt is zondag één van de topfavorieten op het WK veldrijden. Toch zal onze landgenoot ook rekening moeten houden met een Brit, want er zal ook naar Tom Pidcock gekeken worden.

Het voorbije weekend kon Iserbyt al de maat nemen van Pidcock, want in Hoogerheide was onze landgenoot net iets sterker dan Lars van der Haar en Pidcock. Toch beseft Iserbyt dat het komend weekend wel eens helemaal anders kan zijn op het WK.

"Tom Pidcock had blijkbaar veel getraind op stage en dan is het normaal dat je in het eerste weekend minder bent. Ik denk dat hij zeer goed gaat zijn na een minder drukke week. We zullen alles juist moeten doen om hem te verslaan", legde Iserbyt uit bij Sporza.