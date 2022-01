Opsteker voor Quinten Hermans nadat hij het WK veldrijden zal missen? "Ik zit in de preselectie voor de Tour de France"

Quinten Hermans kreeg enkele dagen geleden slecht nieuws, want onze landgenoot zal er niet bij zijn op het WK veldrijden door een positieve coronatest. De Belgische renner van Intermarché-Wanty-Gobert heeft misschien wel iets anders om naar uit te kijken.

Geen WK veldrijden voor Quinten Hermans komend weekend, maar op de weg heeft Hermans misschien wel iets om naar uit te kijken. Zo zou onze landgenoot er dit seizoen wel eens bij kunnen zijn in de Tour de France.

"Ik zit in de preselectie voor de Tour de France. Het is wel nog niet zeker dat ik er ga bij zijn, want we zijn nog met twaalf renners voor acht plaatsen. Ik heb wel aan de ploeg laten weten dat ik graag eens de Tour zou rijden. Deze wedstrijd moet je toch ooit eens gereden hebben", aldus Hermans.

Quinten Hermans zal ook helemaal naar de Tour de France toeleven. "Mijn programma is zo afgesteld zodat ik in de beste vorm in de Tour kan starten. Als de ploeg toch zou beslissen om mij opnieuw in de Giro te laten starten, zal ik natuurlijk mijn uiterste best doen, maar het zou wel eens leuk zijn om eens in een wedstrijd te starten waar ik nog niet geweest ben", vertelde Hermans in een interview dat bij Sporza te lezen staat.