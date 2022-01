Renner van Intermarché-Wanty-Gobert na straffe zege in Mallorca: "Fantastisch dat ik hier op de tweede dag enkele van de beste sprinters ter wereld kon verslaan"

Biniam Girmay kon het zelf niet geloven. Hij gaf een reactie op de site van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. "Ik ben overweldigd door deze overwinning en de euforie van alle leden van het team! Het is echt leuk om het seizoen zo te beginnen en onze fantastische winnaarsmentaliteit van vorig najaar voort te zetten. Ik begon het jaar met veel vertrouwen, maar het is fantastisch dat ik hier op mijn tweede wedstrijddag enkele van de beste sprinters ter wereld kon verslaan", aldus Girmay.

"Daarvoor moest ik de lange klim in de finale overleven. Ik had het echt zwaar, maar dankzij de hulp van mijn ploegmaats met de positionering kon ik met goede benen aan de sprint beginnen. Ik ben dankbaar voor hun steun tijdens de race, we zijn echt een hechte groep. Ik hoop het momentum vast te houden in mijn volgende races van de Mallorca Challenge komende zaterdag en zondag", legde de jonge renner uit.

21-year old @GrmayeBiniam 🇪🇷 outsprinted some of the world best riders to conquer our first win of 2022



His full reaction ➡️ https://t.co/6UfxXaXQ44 pic.twitter.com/FxLtPDZfDM