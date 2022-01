Sanne Cant is klaar voor de strijd op het WK veldrijden: "Podiumplaats kan altijd, maar dan moet alles meezitten"

Komend weekend staat in Fayetteville, de Verenigde Staten, het WK veldrijden op het programma. Bij de dames ligt onze hoop voor een podiumplaats bij Sanne Cant, al zal het niet eenvoudig worden.

Ook Sanne Cant zelf beseft dat het geen makkelijke opdracht is. "Ik zal er alles aan doen om zaterdag in vorm te zijn. Een podiumplaats kan altijd, maar dan moet alles meezitten. Ik ga er wel in geloven, want anders rij je met de verkeerde ingesteldheid rond", aldus Cant in een interview bij Sporza.

Een podiumplaats zou zeker tot de mogelijkheden moeten behoren voor Cant, want bij de Nederlandse dames missen ze onder meer Betsema en Worst. "Met deze twee rensters zijn twee concurrentes weggevallen, wat een voordeel is voor mij", legde onze landgenote uit.

De topfavoriete is misschien wel de huidige wereldkampioene, Lucinda Brand, maar toch schuift Cant ook een andere naam naar voor. "Wie Marianne Vos kan kloppen, wordt wereldkampioen. Zij heeft de laatste weken opnieuw flitsen van vroeger laten zien."