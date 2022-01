🎥 Een dag in het spoor van de mechanieker bij Jumbo-Visma van WK-favoriete Marianne Vos

Het WK moet het hoogtepunt van het veldritseizoen worden. Marianne Vos is één van de WK-favorieten bij de dames. Haar prestaties komen er natuurlijk niet zomaar, een goede omkadering is o zo belangrijk. Daar kan Vos bij Jumbo-Visma zeker op rekenen.

Marcel Van Rossum is Head Mechanic van Marianne Vos in het veldrijden. Op de Wereldbekercross in Hulst liep Dynamic (https://dynamicbikecare.com) een dagje mee in het spoor van Van Rossum, om te zien wat een veldritdag voor hem nu precies inhoudt.

Met het WK veldrijden dat er dit weekend aankomt in Fayetteville, is dit uiteraard het moment om dit filmpje op de wereld los te zetten. En zo ook eens één van de vele helden achter de schermen van successen in de cross in de bloemetjes te zetten.

"We gaan ons ding doen in Amerika en we hopen dat we dan een wereldkampioene in onze rangen hebben", aldus Van Rossum. Aan Marianne Vos om nog één keer te knallen in het veld.