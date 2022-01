🎥 Gilbert kondigt aan met welke wedstrijd hij gaat beginnen: "Voel me veel beter en klaar voor eerstvolgende koers"

Philippe Gilbert is uitgeziekt: hij is nu echt klaar voor het seizoensbegin en weet in welke koers hij voor het eerst in actie komt. Dat gaat de GP Marseillaise worden. Gilbert begint dus aan het wielerseizoen in Franse in plaats van op Spaanse bodem.

In een video op zijn Youtube-kanaal kondigt Philippe Gilbert zijn nieuws aan. "Zoals jullie weten moest ik mijn eerste koers van het seizoen uitstellen. Die was voorzien in de Challenge Mallorca. Ik had een kleine griep en we wilden met de ploeg geen risico nemen. Na enkele trainingen voel ik me veel beter en ook klaar voor de eerstvolgende koers die eraan komt: de GP Marseillaise komende zondag." Na de noodzakelijke wijziging van zijn plannen is Gilbert wel blij om met de GP Marseillaise te kunnen beginnen. "Een heel mooie koers. Ik ben er al eens tweede geweest", verwijst Phil naar de editie van 2006. "Ik hoopte stees om een keer nog beter te doen, het is mijn laatste kans dit jaar." Alles geven dan maar en zien tot wat dat kan leiden. "We zullen met een goede ploeg aan de start staan en ik hoop dat we er een mooie koers van maken", besluit Gilbert.