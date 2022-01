België moet het stellen met een podiumplaats op het mixed relay test-event in Fayetteville

De mixed relay heeft het WK veldrijden in Fayetteville op gang gebracht, met België als één van de weinige deelnemende landen. Officieel behoort dit overigens niet tot het WK, het is een test-event. België sleepte een derde plaats uit de brand.

Er kwamen slechts zeven landen aan de start, met hierbij ook nog eens Canada en de VS die elk twee teams afvaardigden. Elk team kon in totaal vier crossers inzetten, twee mannen en twee vrouwen. Voor België waren dat Daan Soete, Kiona Crabbé, Alicia Franck en Niels Vandeputte.

Soete ging alvast ijzersterk van start en reed al snel een voorsprong van dertien seconden bijeen op de eerste achtervolger. Kiona Crabbé kon zo vertrekken met een mooie bonus, maar de Belgische kampioene bij de dames beloften zakte behoorlijk ver weg. Alicia Franck moest als vierde vertrekken en dat was ook de positie voor België bij aanvang van de laatste ronde.

BELGIË NOG VOORBIJ TSJECHIË

Tsjechië begon op kop aan die slotronde. Voor winst zou het echter vooral tussen Amerika en Italië gaan. Vandeputte deed er alles aan om België nog op het podium te krijgen en haalde Tsjechië alvast in. Toneatti kon aan de streep het zegegebaar maken, want Italië trok aan het langste eind, voor het A-team van de VS. België werd derde, Vandeputte bereikte 16 seconden na Toneatti de aankomst.