Greg Van Avermaet wil vorm opdoen in rittenkoersen: "Klaar zijn voor WorldTour-klassiekers eind februari"

Ook Greg Van Avermaet staat voor de start van een nieuw seizoen. In vorm geraken voor de klassiekers is zijn belangrijkste opdracht in deze fase van het jaar. Dat moet gaan gebeuren in de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol.

Op 2 februari staat Van Avermaet aan de start van de Ster van Bessèges. "Net zoals vorig jaar heb ik gekozen om terug te keren naar de Ster van Bessèges. Sommige ritten liggen me heel goed. Dat geet me de kans om onmiddellijk te zien hoe het zit en zelfs om vertrouwen te pakken met enkele resultaten."

EEN WEEK LATER BEGINNEN TRAINEN

Lapeira, Calmejane, Cosnefroy, Champoussin, Warbasse en Raugel zijn de teamgenoten van Van Avermaet die geselecteerd zijn. "We zullen zien wat we kunnen doen met AG2R. Ik heb een goede winter gehad en ik ben blij om terug in competitie te komen. Doordat ik Covid had ben ik een week later met trainen begonnen dan voorzien, maar dat heeft geen impact had."

Het is heel duidelijk wat de intentie is van Van Avermaet de komende weken. "Ik wil de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol gebruiken om opnieuw in vorm te geraken en om klaar te zijn voor de WorldTour-klassiekers aan het einde van februari."