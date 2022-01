Problemen stapelen zich op: ook ploegmaat en landgenoot Egan Bernal komt zwaar ten val op training

Slecht nieuws voor INEOS Grenadiers en Brandon Rivera. De ploegmaat, landgenoot en goede vriend van Egan Bernal is namelijk ook ten val gekomen op training. De schade zou echter wel minder erg zijn als bij Bernal.

Toch heeft ook Rivera klappen gekregen, want de Colombiaan heeft zijn elleboog gebroken en ook zijn schouder is uit de kop gegaan. Rivera ligt nu in het ziekenhuis en het is niet duidelijk wanneer hij opnieuw zal kunnen trainen.

Unfortunately @_brandon_2103 has crashed while training in Colombia today and been taken to hospital. He’s suffered a fractured and dislocated elbow, and has dislocated his AC joint. Get well soon, amigo 🙏 pic.twitter.com/TBj6mdiCxB