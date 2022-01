Tim Wellens opnieuw aan zet in Challenge Mallorca: landgenoot in selectie Lotto Soudal voor Trofeo Serra de Tramuntan

De Challenge Mallorca gaat rustig door, want vandaag staat al de derde trofeo van de week op het programma. Bij Lotto Soudal is het opnieuw uitkijken naar Tim Wellens, want hij is opnieuw van de partij.

Lotto Soudal heeft haar selectie bekendgemaakt voor de derde trofeo van de Challenge Mallorca. Zo is Tim Wellens, die donderdag nog afwezig was, opnieuw van de partij. Woensdag werd Wellens nog tweede in de eerste trofeo van de Spaanse wedstrijd. Tim Wellens krijgt enkele landgenoten mee in de selectie, want ook Arnaud De Lie, Viktor Verschaeve en Harm Vanhoucke zijn van de partij. Daarnaast kiest de Belgische wielerploeg voor Holmes, Malecki en Schwarzmann. Our line-up for today's #TrofeoTramuntana ⛰️ pic.twitter.com/53fI69zjcH — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) January 28, 2022