Wellens klopt met Valverde grote naam op weg naar zege: "Ik voel me heel goed sinds ik aan het koersen ben"

Alejandro Valverde verslaan in een sprint bergop: Tim Wellens kan het afvinken op zijn lijstje met opvallende prestaties. Lang niet simpel, maar Wellens kreeg het wel voor mekaar en lijkt zo sterk aan het nieuwe wielerseizoen begonnen.

Zijn parcourskennis kwam Wellens ook goed uit: hij won al drie keer eerder de Trofeo Serra de Tramuntana. "Op de Puig Major werd heel hard naar boven gereden, maar ik kon goed volgen. Nadien volgden verschillende aanvallen, maar niemand raakte echt weg. Omdat ik de aankomst kende, wist ik dat ik als eerste of tweede uit de laatste bocht moest komen. Ik ging er als eerste door en kon het houden tot aan de streep."

VIERDE EN EERSTE IN EERSTE TWEE KOERSEN

In deze sprint met zes bleef Valverde het meest in zijn buurt, maar ook ten opzichte van hem had Wellens overschot. De Trofeo Calvia en de Trofeo Serra de Tramuntana waren de eerste twee koersen van het jaar voor de renner van Lotto Soudal. Hij kan een vierde en een eerste plaats voorleggen: een knap rapport tot dusver.

"Ik voel me heel goed vanaf het moment dat ik hier aan het koersen ben", verklaart Tim Wellens die resultaten. "Op training was het misschien nog niet geweldig, maar sinds ik een rugnummer opgespeld heb, voel ik me echt goed."