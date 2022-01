Zijn de aanvallers aan zet in de Challenge Mallorca? Heel wat klimwerk voor de boeg in de Trofeo Serra de Tramuntana

Vandaag staat in de Challenge Mallorca de derde trofeo op het programma. Het peloton rijdt namelijk de Trofeo Serra de Tramuntana. Er moet heel wat geklommen worden over een parcours van bijna 159 km.

Vandaag wordt in de Challenge Mallorca de Trofeo Serra de Tramuntana gereden. De klimmers en aanvallers zijn vandaag aan zet, want er volgen heel wat beklimmingen. De sprinters, die donderdag hun hart konden ophalen, zullen hun krachten dus moeten sparen.

Het peloton rijdt van Lloseta naar Lloseta over een parcours van bijna 159 kilometer. Op het parcours zijn 3.009 hoogtemeters verwerkt. Op zo'n 18 kilometer van het einde hebben de renners de laatste top bereikt en is het dalen tot de finish.

Als we naar onze landgenoten kijken, is de kans bestaande dat Tim Wellens zich nog eens zal willen laten zien. De Belgische renner van Lotto Soudal eindigde woensdag in de eerste trofeo nog op een knappe vierde plaats op een gelijkaardig parcours.