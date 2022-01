Moeilijke periode lijkt voorbij voor landgenoot van INEOS Grenadiers: hij verschijnt woensdag aan de start in de Ster van Bessèges

Laurens De Plus is helemaal terug. Onze landgenoot kende het voorbije jaar een moeilijke periode door een virale vermoeidheid, maar woensdag zal hij zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen rijden.

Laurens De Plus trok vorig seizoen naar INEOS Grenadiers na een sterke periode bij Jumbo-Visma, maar bij de Britse wielerformatie was het eerste seizoen niet top door onder meer een virale vermoeidheid. Het seizoen van De Plus zat er namelijk al op in april.

Dit seizoen lijkt onze landgenoot zich te willen laten zien bij INEOS Grenadiers, want woensdag zal hij meteen in een wedstrijd te zien zijn. Zo zit hij in de selectie van de Britse wielerformatie voor de Ster van Bessèges.