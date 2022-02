Een meer mature Remco Evenepoel, in wat uit zich dat? "Kalmer zijn, minder last hebben van stress"

Remco Evenepoel verklaarde eerder met meer maturiteit aan de start van het nieuwe wielerseizoen te staan. Wat dus ook betekent dat hij bij zichzelf minder mature momenten vaststelde in het verleden. Een onderwerp dat aan bod kwam tijdens een digitale persbabbel.

Evenepoel kreeg de vraag wat hij dan de voorbije jaren als minder matuur beschouwde. "Op nerveuze momenten speelt de jeugdigheid al eens op. Dat gaat dan over een gebaar hier, een kreet daar. Woorden gebruiken die niet nodig zijn."

VERANDERING VOOR OMGEVING

In 2022 zouden we dus een verbeterde versie van Remco Evenepoel moeten zien. "Na mijn goede winter die ik gehad heb, zou dat beter moeten zijn. Ik heb daaraan proberen te werken. Bij momenten van nervositeit wil ik het ook minder afschuiven op mijn vriendin, op mijn familie."

Ook de mensen rondom hem zullen dus een verandering zien. En Evenepoel staat er ook voor bekend in de media af en toe wel eens een straffe verklaring te doen. "Ook tijdens de persmomenten hoop ik meer relaxed te zijn wanneer ik met de pers praat. Dat is zowat de samenvatting: kalmer zijn, minder last hebben van stress."