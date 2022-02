'Wereldkampioen Tom Pidcock komt regenboogtrui waarschijnlijk niet showen in Krawatencross'

De regenboogtrui behoort dus wereldkampioen veldrijden Tom Pidcock toe. De Krawatencross, die komende zondag op het programma staan, zou toch een mooie gelegenheid zijn om die trui in ons land te komen tonen aan het publiek? Wellicht komt het er niet van.

Voorafgaand aan het WK veldrijden gingen de crossen in ons land een periode door zonder publiek. Zo moest onder andere het BK zonder toeschouwers doorgaan. De Krawatencross in Lille mag zondag wel weer publiek ontvangen. Dé kans dus om enkele WK-gangers bezig te zien.

De vraag is: komt ook de wereldkampioen daar in actie? Voor de organisatie in Lille zou dat alvast een meevaller van jewelste zijn. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Pidcock zelf wel zin in een uitje naar Lille, maar zijn ploeg minder en dus komt hij waarschijnlijk niet.

RUST GEPLAND

"De cross van Lille staat niet op het programma van Tom en het is ook niet de bedoeling dat hij er zal rijden. Het is te kort dag na zo'n lange vlucht vanuit Amerika. Om zijn wegseizoen goed voor te bereiden is het beter dat Tom nu even rust", aldus zijn mentor Kurt Bogaerts.