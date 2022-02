Fabio Jakobsen na zege in Ronde van Valencia: "Leuk als een leider (Evenepoel) helpt in de sprintvoorbereiding"

Quick-Step Alpha Vinyl was vandaag opnieuw aan het feest in de Ronde van Valencia. Fabio Jakobsen was namelijk de snelste in de massasprint. De Nederlander haalde het voor Molano en Viviani.

Uiteraard was Jakobsen zeer tevreden na de wedstrijd. "We hadden een perfecte lead-out, maar we moesten ons heroriënteren omdat Wanty ons voorbij ging. Ik ging aan op 200 meter van de streep, maar ik kreeg last van een kramp. Het kwam door de hitte en het feit dat het de eerste wedstrijd van het seizoen is", legde Jakobsen uit en staat te lezen bij Wielerflits.

De kramp hield Jakobsen niet tegen om de zege binnen te halen. Hij had er wel de hulp van een sterke Evenepoel voor nodig. Hij hielp mee in de voorbereiding. "Het is leuk als een leider helpt in de sprintvoorbereiding. Hij was één van de sterkste renners in de finale van de rit", aldus Jakobsen.